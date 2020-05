Đồng Nai phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Ngày 1-5, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, đã lập hồ sơ chuyển nhóm nghi can trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục điều tra.

Theo Công an huyện Nhơn Trạch, sau một thời gian theo dõi lực lượng trinh sát đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn từ TP.HCM đưa về huyện Nhơn Trạch tiêu thụ.



Các nghi can trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Ảnh: CAĐN.

Đến cuối tháng 4-2020, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) bắt giữ các nghi can: Nguyễn Duy Linh (20 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch), Vũ Chung Đông (48 tuổi, quê Thái Bình), Lê Minh Hoàng (27 tuổi, quê Bến Tre), Nguyễn Hữu Giàu (20 tuổi, quê An Giang), Lê Thị Kiều Trang (31 tuổi, ngụ TP.HCM).

Khám xét nơi ở của các nghi can, công an đã thu giữ hơn 277 gram ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan đến việc mua bán ma túy.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch xác định Giàu, Trang, Hoàng, Linh và Đông có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.