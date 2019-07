Dùng súng hơi bắn gà, một người trúng đạn tử vong

Ngày 26-7, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đang phối hợp với công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của một người trên xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu).

Theo thông tin ban đầu, ngày 25-7, vợ của ông T (51 tuổi, ngụ xã Tân An) phát hiện chồng bị thương nặng nằm bên hông nhà nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên ông T tử vong so sốc mất máu, thủng phổi.

Điều tra ban đầu, ông T và anh Nguyễn Tiến Đạt (27 tuổi, ngụ xã Tân An) dùng súng hơi đi bắn gà sau vườn để làm thịt.

Trong lúc bắn, Đạt cầm súng vô tình bị cướp cò nên đạn bay trúng ông T. Khi biết nạn nhân tử vong, Đạt tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Được biết, khẩu súng hơi Đạt dùng không có giấy phép sử dụng.