Công an TP Hội An (Quảng Nam) xác định người tự xưng công tác tại “Đội điều tra đặc biệt Công an hình sự Công an TP Hội An” đòi làm việc với người dân tại quận 1, TP.HCM là giả mạo.

Anh NHC, tạm trú tại quận 1, TP.HCM cho biết ngày 9-1 anh có nhận được điện thoại từ số máy 089992xxx từ một người tự xưng là “Đội điều tra đặc biệt Công an hình sự Công an TP Hội An” gọi điện đòi làm việc với anh.

Tuy nhiên, khi anh C yêu cầu người này cung cấp lại đầy đủ họ tên, đơn vị công tác, số hiệu.... thì người này không cung cấp. Lúc này anh C tắt máy thì người này tiếp tục gọi và đòi được nói chuyện với anh C với lý do cũng là bạn của D nhưng anh C nghi ngờ người này giả danh công an.

Theo anh C, trước đây D từng làm việc tại công ty và có xảy ra xung đột với anh nên đã nghỉ việc từ cuối tháng 12-2021.

Vụ việc sau đó được anh C phản ánh với lãnh đạo Công an TP Hội An và được lãnh đạo đơn vị này xác định người xưng tên NHD không phải cán bộ thuộc Công an TP Hội An.

Chiều 11-1, lãnh đạo Công an TP Hội An xác nhận với PV có nhận phản ánh của anh C. Cũng theo lãnh đạo này, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Hội An không có cán bộ tên NHD.

“Đội có cán bộ tên D nhưng khác họ và tên lót, tôi cũng mời cán bộ tên D của đơn vị lên xác minh, qua đối chiếu file ghi âm và số điện thoại anh C cung cấp thì đây là người giả mạo cán bộ Công an TP Hội An”- lãnh đạo này nói thêm.