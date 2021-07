Ngày 29-7, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiên Lương đã bắt tạm giam Nguyễn Quốc Nam (34 tuổi, ngụ huyện An Minh) để điều tra về tội cướp tài sản.

Trước đó, sáng 17-7, Nam đi bộ trên đoạn đường thuộc ấp Ba Núi, xã Bình An (Kiên Lương) thì gặp chị YTMC đang đứng ven đường cùng với chiếc xe máy bị hỏng.



Nguyễn Quốc Nam tại cơ quan công an. Ảnh: VĂN VŨ

Nam nảy sinh ý định cướp tài sản nên đến gần, giả vờ giúp sửa xe và kêu chị C. đi theo đến căn nhà gần đó lấy dụng cụ.



Tưởng gặp người tốt có ý giúp sửa xe nên chị C. tin lời và đi theo Nam. Tuy nhiên khi vừa đến căn nhà hoang, Nam đã dùng vũ lực, khống chế chị C. Sau đó lấy dao thủ sẵn trong người kề cổ đe dọa nạn nhân, lấy được số tiền gần 2,4 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Kiên Lương đã vào cuộc điều tra và bắt được Nam trong chiều cùng ngày khi đang trên đường bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận do túng thiếu không có việc làm nên đã làm liều.