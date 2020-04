Giấu cả trăm viên ma túy trong khu cách ly tập trung

Lúc 2 giờ sáng 7- 4, tổ công tác Công an TP Vinh (Nghệ An) phát hiện Nguyễn Văn Sơn (35 tuổi, trú khối 3, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An), đang được cách ly tại phòng điểm Trường CĐ Sư phạm tỉnh Nghệ An, tàng trữ trái phép chất ma túy.



Nguyễn Văn Sơn và tang vật ma túy. Ảnh: NTV.

Kiểm tra người Sơn, công an phát hiện, thu giữ tang vật 96 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Thời gian qua, Sơn làm việc ở nước ngoài, về nước và được đưa đến khu cách ly tập trung tại Trường CĐ Sư phạm Nghệ An để phòng chống dịch COVID-19. Tại điểm cách ly này hiện có hơn 360 người đang cách ly tập trung.

Rạng sáng nay, Sơn không ngủ, có biểu hiện nghi vấn nên công an đã kiểm tra và lòi ra số ma túy trên.

Hiện Sơn đang đang được đưa đi cách ly tạm giữ ở một địa điểm khác để vừa phục vụ công tác điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vừa để phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, khoảng 10 giờ 15 sáng 6- 4, tổ công tác Công an xã Nghi Phong và Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phát hiện Ngô Sỹ Bắc, trú huyện Diễn Châu, đang áp sát hàng rào Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An để tuồn túi đựng 5 lít rượu, cá khô, hoa quả vào cho người nhà đang cách ly ở đó.

Bắc bị xử phạt 200.000 đồng về hành vi vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch COVID-19.