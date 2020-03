Gửi mã OTP cho kẻ lạ: Mất hết tiền

Công an không làm việc qua điện thoại Theo công an, các đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao, giả danh các cơ quan, tổ chức lừa đảo các nạn nhân chiếm đoạt tiền rất tinh vi. Theo quy định, các cơ quan tố tụng không làm việc, thu giữ tài liệu, tiền... qua điện thoại hay mạng xã hội, mà việc này luôn có biên bản với sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Công an khuyến cáo: Người dân khi nhận được các thông tin thông báo của những tổ chức, cá nhân về việc nợ, trúng thưởng... cần tìm hiểu kỹ, không vội vàng thực hiện các yêu cầu của người lạ, không cài đặt các ứng dụng đáng ngờ vào máy của mình. Người dân cũng thường xuyên cập nhật thông tin trên báo, đài và báo ngay công an để phòng tránh các hành vi lừa đảo.