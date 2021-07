Tối 22-7, lãnh đạo Quận ủy Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết Quận ủy đã yêu cầu TAND quận này phải nắm bắt tình hình và báo cáo sự việc một thư ký của tòa dương tính ma túy bị Công an huyện An Dương tạm giữ phục vụ điều tra.

Trước đó, chiều 17-7, Công an huyện An Dương nhận được tin báo quán karaoke VKV ở thôn Khánh Thịnh (xã An Hồng) có dấu hiệu hoạt động trái phép, bất chấp lệnh cấm, có một số người nghi sử dụng trái phép chất ma túy trong quán.



Quán karaoke VKV nơi cơ quan chức năng phát hiện thư ký tòa quận Hồng Bàng dương tính ma túy

Lúc 17 giờ 30 phút chiều 17-7, Công an huyện An Dương đã đột kích kiểm tra hoạt động của quán karaoke này. Lực lượng công an phát hiện tại phòng VIP1 trên tầng 2 của quán có 7 người đang đang bay lắc, trong đó có một thư ký tòa tại quận Hồng Bàng. Tiến hành test nhanh với nhóm này, công an xác định cả 7 người đều dương tính ma túy. Chủ quán cũng có kết quả dương tính ma túy.

Công an huyện An Dương đã thực hiện tạm giữ nhóm dương tính ma túy, để điều tra làm rõ vai trò mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.