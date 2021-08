Ngày 11-8, UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã An Đồng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở bida trên địa bàn xã này do vi phạm phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, lúc 22 giờ 15 phút đêm 10-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã An Đồng (huyện An Dương) nhận được thông tin qua đường dây nóng phản ánh cơ sở bida tại thôn Trang Quan có dấu hiệu vi phạm phòng chống dịch, mở cửa cho khách chơi bất chấp lệnh cấm.



Lực lượng chức năng kiểm tra tiệm bida có dấu hiệu vi phạm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: ĐH

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã An Đồng cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tiệm bida tại thôn Trang Quan do VHG (SN 1989) làm chủ. Thời điểm kiểm tra, tại cơ sở bida không có người chơi vì những người chơi đã bỏ về từ trước đó.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã công bố các hình ảnh, clip ghi lại vi phạm của cơ sở này tại thời điểm 21 giờ 30 phút. Khi ấy, tại tiệm bida có 6 người khách đang tập trung chơi bida. Trước các hình ảnh này, chủ tiệm đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, chấp hành các yêu cầu xử lý của tổ công tác.

Lực lượng chức năng xã An Đồng đã lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ và đưa 2 bàn bida cùng các dụng cụ chơi bida về trụ sở UBND xã An Đồng để hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.