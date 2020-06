Hàng chục phụ nữ bị lừa, có doanh nhân mất 12 tỉ

Ngày 11-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: CA.

Thời gian gần đây, Hằng nắm được tâm lý có nhiều phụ nữ giàu có, thành đạt nhưng không hạnh phúc. Từ đó, có nhiều mối quan hệ với các đối tượng ở TP Hồ Chí Minh và người đàn ông tên Njoku Peter Chikere (37 tuổi, quốc tịch Nigieria) đang ở Malaysia.

Nhóm của Hằng tìm “mối” còn Chikere đóng vai là doanh nhân quốc tịch Mỹ “mong muốn tìm hiểu, kết hôn với phụ nữ Việt Nam”.

Qua mạng xã hội, Chikere tán tỉnh và hứa hẹn với nhiều phụ nữ giàu có sẽ sang Việt Nam cầu hôn… Chikere hứa gửi quà tặng cho “bạn gái”. Còn Hằng đóng vai nhân viên công ty vận chuyển hàng hóa, nhân viên sân bay liên lạc với các phụ nữ đó để xác nhận bưu phẩm.

Hằng đưa ra lý do giá trị món hàng của “bạn trai” gửi về quá lớn, “bạn gái” phải nộp tiền bảo lãnh tài sản. Nhiều phụ nữ đã chuyển tiền cho Hằng.

Tiếp theo, Chikere và Hằng tìm phụ nữ giàu có khác để “chát” làm quen rồi quan tâm, thăm hỏi và tiến tới cầu hôn. Khi biết "cá đã cắn câu", Chikere đưa ra lý do đang vướng mắc vốn, cần kinh phí hoàn thiện dự án, cần phí bôi trơn để giải ngân….

Có nữ doanh nhân đã 19 lần chuyển tiền cho Chikere nhưng rồi không thấy Chikere sang Việt Nam trả lại tiền và tổ chức đám cưới.

Với thủ đoạn trên, Hằng và đường dây đã lừa 13 người, chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng. Trong đó, có một nữ doanh nhân ở TP.HCM bị lừa hơn 12 tỉ khiến chị "sốc" vì vừa mất tiền vừa bị lừa tình dẫn đến tai biến phải nằm viện cấp cứu.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghê An đã vào cuộc điều tra, bắt Hằng và thu giữ 1.100 USD, 4 điện thoại di động, 3 chiếc sim, một xe hơi, phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng có số tiền hàng chục tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang thông báo ai là bị hại của nhóm trên thì liên hệ công an để được giải quyết.