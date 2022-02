Ngày 11-2, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang, cho hay cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam hai “cò lúa” Phạm Văn Mãi (38 tuổi, quê huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) và Huỳnh Phúc Chia (47 tuổi, quê huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Những cánh đồng lúa ở Hậu Giang thường được các "cò" nhận là lúa nhà mình để lừa thương lái. (Ảnh minh họa)

Theo công an, khoảng giữa năm 2021, Mãi và Chia câu kết với Nguyễn Văn Út (41 tuổi), Lê Tuấn Dũ (33 tuổi) và Nguyễn Minh Triều (38 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hậu Giang) lừa thương lái đi xem lúa tại nhiều cánh đồng khác nhau trên địa bàn huyện Vị Thủy.

Sau khi đi xem lúa, thương lái đã ký hợp đồng mua trên 1.300 tấn lúa và đặt cọc với số tiền 555 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đến thời gian nhận lúa theo hợp đồng, các bị can không cung cấp số lúa như đã giao kèo trước đó, cũng không trả lại số tiền đặt cọc đã nhận.

Tháng 11-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Út, Dũ, Triều. Như vậy, đến nay công an đã khởi tố và bắt năm bị can liên quan vụ án.

Liên quan đến thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền mua lúa, trước đó, Công an huyện Vị Thủy đã khởi tố bốn bị can có hành vi lừa thương lái đặt cọc tiền mua lúa nhưng đến thời hạn không giao, tổng số tiền các bị can chiếm đoạt gần một tỉ đồng.