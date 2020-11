Kẻ cầm đầu vụ chém lìa tay ở quận 8 bị bắt

Công an quận 8, TP.HCM vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc bắt giữ Huỳnh Minh Trung (thường gọi là "Bé Ba"; 28 tuổi, quê Long An) tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trung được di lý về Công an quận 8 để phục vụ công tác điều tra về vụ hỗn chiến bốn tháng trước.



Trung, Sơn và Đường (từ bên trái qua). Ảnh CA

Ngoài ra, Tuấn Kiệt, Nguyễn Ngọc Phúc, Trần Thanh Tài để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Ch. (33 tuổi, ngụ phường 4, quận 8).

Trước đó, tối ngày 30-6-2020, Trung cùng với Minh ngồi nhậu gần cầu Chánh Hưng (phường 5, quận 8).

Đến khoảng 23 giờ 30, Trung và Minh ra về. Khi cả hai đến quán nhậu trên đường Phạm Hùng (phường 5, quận 8) thì gặp anh Ch.



Sau khi nhận được thông tin, công an quận 8 đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét. Ảnh HT

Ch. rủ Trung vào ngồi nhậu cùng. Lúc này có cả T. (17 tuổi, ngụ phường 4, quận 8) và một số người bạn khác.

Trung uống một ly bia rồi đi về nhưng nhớ lại mối thù trước đây từng bị T. chém gây thương tích nên tức giận.

Trung rủ Minh quay lại chém trả thù thì được bạn đồng ý. Trung gọi diện thoại cho Phạm Ngọc Sơn (thường gọi là Gấu; 19 tuổi) và Lê Văn Đường (thường gọi là Xíu; 21 tuổi, cùng ngụ Bình Chánh) tới trả thù.

Sau đó Minh chở Trung về phòng trọ ở huyện Bình Chánh để lấy hung khí. Cả nhóm bốn người lăm lăm dao kiếm kéo đến quốc lộ 50 thì gặp nhóm Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Ngọc Phúc, Trần Thanh Tài, Thanh và Tín (chưa rõ lai lịch) và tụ lại đi cùng.

Khi đến quán nhậu thì cả nhóm xông vào đuổi chém khiến những người đang ăn uống bỏ chạy theo nhiều hướng.

Minh tiếp tục chở Trung cùng nhóm bạn đuổi chém Ch. Khi cả nhóm đến trước số 258 Đặng Thúc Liêng (phường 5, quận 8) thì nhóm Trung xông vào chém khiến nạn nhân trọng thương.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 8 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tạm giam với Trung. Tuy nhiên, người này bỏ trốn.

Đến ngày 23-7 Công an quận 8 ra quyết định truy nã với người này. Sau đó, lần lượt Kiệt, Phúc, Minh, Tài lần lượt đến công an đầu thú.

Riêng Trung bỏ trốn xuống huyện Phú Quốc giữ xe cho một nhà hàng. Đến ngày 27-11, thì bị Công an quận 8, TP.HCM phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc bắt.

Công an quận 8 cũng phát đi thông báo yêu cầu nhóm người liên quan là Phạm Ngọc Sơn và Lê Văn Đường cùng Thanh và Tín ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng.