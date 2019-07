Kẻ cướp cứa cổ tài xế Grab: 'Cùng lắm 15 năm tù chứ gì?'

Theo công an quận Thủ Đức, Ngọ đã ly hôn vợ con. Người này có nhiều mối quan hệ phức tạp. Sau khi xảy ra vụ án, trinh sát hình sự đã nhanh chóng khoanh vùng xác định được nghi phạm, tìm đến được khu trọ mà nghi phạm ở tại Dĩ An, Bình Dương nhưng lúc này Ngọ đã tẩu thoát. Từ các nguồn tin trinh sát, công an đã đến Bà Rịa – Vũng Tàu và chiều 14-7, hai tổ trinh sát công an quận Thủ Đức ập vào một khu trọ bắt Ngọ.