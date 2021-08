Ngày 24-8, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Bình Minh (32 tuổi) và Trần Anh Quân (34 tuổi, cùng trú trên địa bàn) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Đặng Bình Minh và Trần Anh Quân tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều tối 10-8, Minh điều khiển xe máy chở theo Quân và một cháu bé khoảng 12 tuổi, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển trên phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân.

Lúc này, tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 phát hiện nên yêu cầu Minh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Minh không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Khi thấy đại úy Ngô Hải Phú (cán bộ Công an phường Khương Trung) áp sát và yêu cầu dừng xe, Quân dùng tay kẹp cổ khiến Đại úy Phú bị lôi theo xe và ngã đập vai phải xuống đường.

Hậu quả khiến vị đại úy bị gãy xương đòn phải.

Ngay sau đó, tổ công tác bắt giữ Quân và đưa về trụ sở để làm rõ, còn Minh thì điều khiển xe bỏ chạy. Đến tối cùng ngày, Minh đến Công an phường Khương Trung trình diện.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Minh dương tính với chất ma túy.