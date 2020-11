Kết luận về cái chết của nghi can sát hại vợ ở Cà Mau

Ngày 25-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định: Người chồng sát hại vợ sau bữa cơm ở xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau chết tại nhà là do tự tử.

Như đã thông tin, tối 22-11, chị Lâm Thị B (48 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước) bị chồng là Hồ Văn Do, 47 sát hại. Sau khi gây án, Do bỏ trốn, bốn ngày sau mọi người phát hiện nghi can chết trong tư thế treo cổ.

Thông tin từ người thân, vợ chồng ông Do có xích mích kéo dài và đã ra tòa ly hôn hôm 18-11.



Dù ly hôn, nhưng vợ chồng vẫn ở chung nhà. Chị B ban ngày vẫn ở nhà, tối thì qua nhà mẹ ruột gần đó ngủ.

Khoảng 20 giờ ngày 22-11, sau khi ăn cơm với cha mẹ, chị ra võng ngồi chơi. Khoảng 30 phút sau thì Do xuất hiện dùng dao sát hại chị.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy vết đâm thấu tim, phổi dẫn đến tử vong.