Kết quả thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm ở quận Tân Bình

Ngày 18-8, Công an quận Tân Bình cho biết đơn vị đã tăng cường các mặt công tác, tổ chức phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Công tác này nhằm thực hiện chỉ đạo của Công an TP về mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn phụ trách.



Trong đợt cao điểm, Công an quận Tân Bình khám phá vụ án cướp giật tài sản mà những người phạm tội có trang bị súng, bình xịt hơi cay khi đi gây án tại 1036/79A đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 4, quận Tân Bình), hôm 15-7.

Công an quận Tân Bình triệt phá một vụ, bắt một người về hành vi tàng trữ, vận chuyển thuốc lá lậu không rõ nguồn gốc; thu giữ hàng nghìn bao thuốc lá các loại; phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh khám phá một vụ án tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ; bắt giữ bảy người, thu giữ bảy khẩu súng rulo và hàng trăm dao lê, mã tấu, áo giáp, kiếm, roi điện...

Công an Quận Tân Bình cũng tăng cường công tác kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện như: Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, internet, dịch vụ lưu trú khách sạn, ngăn phòng cho thuê...; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý những người có hành vi vi phạm về lưu trú, nhập cảnh trái phép, sử dụng ma túy, tàng trữ trái phép hung khí, vũ khí nguy hiểm...

Kết quả qua 25 ngày ra quân mở cao điểm, Công an Quận Tân Bình đã khám phá tám vụ phạm pháp hình sự, bắt 16 người (tỉ lệ khám phá đạt 88,8% cao hơn 13% so với liền kề cùng kỳ).