Trưa 17-8, ông HMX (53 tuổi) và nam thanh niên LCAĐ (21 tuổi) đi cùng xe máy chở một giỏ trứng gà chạy trên đường Nguyễn Trung Trực (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì bị công an phát hiện.

Hai người này trình bày là chở trứng đi hỗ trợ những người bị cách ly ở phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà).



Hai người chở trứng trình bày lý do chở trứng đi hỗ trợ vùng phong tỏa nhưng đã vi phạm quy định phòng chống dịch nên bị đề xuất xử phạt. Ảnh: H.H

Tuy nhiên, sau khi làm rõ, công an phát hiện hai người này chở trứng để đi bán nên vi phạm Quyết định 2788 của UBND TP Đà Nẵng về việc cấm ra đường, “ai ở đâu thì ở đó”.

Hai người bị lập biên bản vi phạm về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và đề xuất xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng.



Theo thiếu tá Đoàn Hoàng Linh, Trưởng Công an phường An Hải Bắc, trong mấy ngày thực hiện Quyết định 2788, phường An Hải Bắc đã xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Phường rất cương quyết với người vi phạm vì công tác tuyên truyền, nhắc nhở đã thực hiện nhiều ngày trước khi thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ và chỉ thị 05 của UBND TP Đà Nẵng.