Tối 17-8, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) phát hiện ông LVĐ (30 tuổi) đi bộ trên đường Vương Thừa Vũ nên kiểm tra.

Ông này không trình bày được lý do cấp bách để đi ra ngoài.



Công an lập biên bản ông Đ. tại trụ sở. Ảnh: H.H

Ông Đ. cho biết hai vợ chồng ly dị, con ông gửi cho ba mẹ mình nuôi ở phường Mân Thái, còn mình thuê trọ ở đường Thế Lữ.

Tối cùng ngày, ông này nghe nội bảo con khóc, ông cảm thấy nhớ con nên đi bộ về nhà cha mẹ ruột để mục đích thăm con. Hành vi ông Đ. ra ngoài đã vi phạm Quyết định 2788 của UBND TP Đà Nẵng về việc “ai ở đâu thì ở đó”, cấm ra đường.

Ông Đ. bị công an phường lập biên bản vi phạm hành chính về việc không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Đồng thời, công an cũng đề xuất cấp trên xử phạt hành vi này với số tiền 7,5 triệu đồng.