Cửa hàng trưởng SJC ở Đà Nẵng bị bắt 19/04/2025 15:00

Ngày 19-4, ông Nguyễn Kim Thành, Chủ tịch UBND phường Hoà An (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) xác nhận, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có thông báo bắt giữ bà Nguyễn Thị Thu Hiền (39 tuổi, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Cửa hàng vàng SJC tại Đà Nẵng đóng cửa hồi tháng 10-2024.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền là cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương (TP Đà Nẵng), thuộc Chi nhánh SJC miền Trung.

Bà Hiền bị bắt tạm giam để điều tra với cáo buộc có hành vi lập khống chứng từ mua bán vàng, chiếm đoạt tài sản nhà nước số tiền lớn.

Trước đó, vào cuối năm 2024, nhiều cửa hàng vàng SJC tại Đà Nẵng bất ngờ đóng cửa nhưng không có thông báo chi tiết khiến nhiều người không thể giao dịch vàng.