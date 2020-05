Khởi tố bí thư xã giết người, đốt xác cháu vợ

Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can đối với nghi phạm Đỗ Văn Minh (SN 1971, Bí thư xã Tiên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng) để điều tra về tội giết người. Trao đổi với PLO vào sáng 12-5, đại diện Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận thông tin trên.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án và bắt giữ nghi can Minh khi người này đang trốn ở Bình Phước.



Nghi phạm Đỗ Văn Minh bị khởi tố tội giết người.

Ngoài ra, cơ quan chức trách đang mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi khác của ông Minh. Đồng thời xác định có hay không việc ông Minh có đồng phạm.

Trước đó, trong buổi họp báo ngày 11-5, cơ quan chức năng thông tin bước đầu về quá trình điều tra vụ án mạng giết người, tạo hiện trường giả. Ông Minh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai, ông Minh giết người nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm khoảng 18 tỉ đồng.

Nạn nhân trong vụ án là anh Trần Nho Vương (SN 1995, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), là cháu vợ của ông Minh. Giữa ông Minh và nạn nhân không có mâu thuẫn gì trước lúc xảy ra sự việc.



Hiện trường vụ án mạng trên QL 28.

Như PLO đã đưa tin, sáng 4-5, người dân đi trên quốc lộ 28 (đoạn qua thôn Bon B'nơr, xã Đắk Som) phát hiện xe bán tải 51C-715.70 hướng lưu thông Đắk Nông - Lâm Đồng bị cháy trơ khung, bên trong có một thi thể cũng bị cháy biến dạng nên gọi điện thoại trình báo chính quyền.

Quan sát tại hiện trường cho thấy đầu phần xe bán tải nằm sát mép đường bên phải, toàn bộ các thiết bị máy móc bị cháy rụi, hư hỏng hoàn toàn.

Cơ quan chức năng xác định, chiếc xe bán tải bị cháy trơ khung là của ông Đỗ Văn Minh.

Người thân của ông Minh xác định chiếc xe này ông Minh thường xuyên sử dụng. Những ngày cuối tuần, ông Minh điều khiển xe từ xã Liên Hà (huyện Lâm Hà) sang bên huyện Đắk G’long làm vườn.

Sau thời gian điều tra, ngày 10-5, công an đã bắt giữ ông Minh.