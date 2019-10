Khởi tố phụ huynh bắt 3 cô giáo mầm non quỳ ở cửa lớp

Ngày 17-10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã khởi tố Đỗ Thanh Toàn (27 tuổi, trú phường Cao Xanh, TP Hạ Long) về tội làm nhục người khác.



Đỗ Thanh Toàn.

Trước đó, do nghi ngờ các cô giáo trường mầm non Tuổi Thơ Xanh (phường Yết Kiêu) bạo hành con gái đang học tại đây, sáng 5-10, Đỗ Thanh Toàn đã tới trường mầm non này tìm các cô giáo.

Tại đây, Toàn đã chửi bới, tát vào mặt 3 cô giáo mầm non là HTH, NVK, ĐTL. Sau đó, Toàn tiếp tục bắt 3 cô giáo phải quỳ trước cửa lớp học.

Sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Công an TP Hạ Long triệu tập Đỗ Thanh Toàn phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận đã có hành vi tấn công, làm nhục 3 cô giáo mầm non.