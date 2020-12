Ngày 22-12, một nguồn tin của PLO cho hay, Công an huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng để điều tra vụ việc một nhóm người đến Bệnh viện này trị bệnh còn đánh y bác sĩ.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 12-12, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Khi ấy, ông Lê Thanh Hoàng, ngụ thị trấn Năm Căn được hai người đàn ông đưa vào Bệnh viện Năm Căn để trị thương ở đầu.

Quá trị điều trị, các nhân viên và một bác sĩ ở đây đã bị ông Hoàng cùng những người đi cùng ông hành hung vì cho rằng khâu vết thương mà không tiêm thuốc tê đủ, khiến ông Hoàng bị đau nhiều.

Bệnh viện phải gọi công an thị trấn đến can thiệp, sau đó nhóm người này bị mời về Công an thị trấn.

Tuy nhiên, Ban giám đốc Bệnh viện sau đó được tin nhóm người này chỉ bị phạt hành chính.

Quá bức xúc vì nhóm người này đánh người ngay trong bệnh viện, gây náo loạn bệnh nhân, hoang mang cho y bác sĩ nên Ban giám đốc Bệnh viện đã có công văn đề nghị xử lý hình sự.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau sau đó cũng có công văn gửi tỉnh đề nghị xử lý theo quy định.