Lời kể của cô gái bị tra tấn dã man ở Bình Chánh

Ngày 16-4, Hồ Như Ý (18 tuổi, tạm trú huyện Đức Hòa, Long An) vẫn đang được điều trị tích cực ở BV Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) sau khi thoát khỏi việc bị tra tấn dã man bởi một nhóm người.



Nhiều súng, đạn từ hiện trường tra tấn dã man

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, hôm 11-4, ông Hồ Văn Hà (ngụ quận 11; tạm trú huyện Đức Hòa, Long An), cha ruột của Như Ý, đến Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để trình báo việc con gái ông bị hành hạ đến sảy cái thai sáu tháng tuổi.

Ông nói với công an từ ngày 19-3, Như Ý tới nhà người quen là anh em Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (ngụ quận 6; tạm trú xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) để chơi và bị giữ lại. Đến ngày 25-3 thì cô bị anh em Dũng, Huyền cùng với Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) trói lại, đánh đập.

Cảnh sát sau đó làm việc với Khang và mẹ ruột của Dũng là Trần Thị Sương (56 tuổi, cùng tạm trú địa chỉ với Dũng). Khang khai nhận cùng Dũng, Huyền đánh đập Ý. Khi cái thai của nạn nhân hỏng, Khang cùng bà Sương mang đi bỏ lại ở địa bàn phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Công an huyện Bình Chánh khám nghiệm hiện trường nơi Ý bị hành hạ, thu giữ 16 gói nylon chứa tinh thể trắng nghi ma túy đá, một gói lá cây nghi cỏ Mỹ, hai súng tự chế, bình khò gas, hai viên đạn chì, dụng cụ sử dụng ma túy đá, còng số 8 và nhiều tang vật có liên quan.

Theo Công an TP.HCM, chủ mưu là hai anh em Huyền, Dũng đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị truy tìm ráo riết, còn Trần Nhật Khang sau khi bị bắt đã thừa nhận sử dụng ma túy và tham gia hành hạ Ý.



Cô gái bị nhóm đòi nợ hành hung đến sinh non (thời điểm nhập viện). (Ảnh do gia đình cung cấp)

Anh nợ 1,6 triệu, em bị đòi 10 triệu



Tại khu điều trị của BV Nguyễn Tri Phương, nhiều vết thương của Như Ý vẫn chưa liền da. Trên cánh tay cô hằn lên những vết sẹo sâu do thời gian bị trói lâu ngày bằng dây dù và dây rút, còn khuôn mặt thì bầm tím với sống mũi bị gãy.

Cô kể nguyên nhân việc mình bị bắt giữ, tra tấn là do anh trai tên là HVL (22 tuổi) nợ số tiền 1,6 triệu đồng của anh em Dũng, Huyền. Một ngày cuối tháng 3, cô nói với cha tới nhà Huyền để cám ơn một chuyện trước đó thì bị hai người này cùng Trần Nhật Khang giữ lại, sau đó thì bị trói, bắt trả nợ thay với số tiền lên tới 10 triệu đồng. Cô nói không có khả năng thì bị đánh đập tàn nhẫn.

Theo Như Ý, cô bị trói vào cầu thang nhiều ngày, sau thời gian đó thì liên tục bị hành hạ bằng chân, tay, dây xích, gậy sắt, gậy gỗ… Nhóm Dũng còn liên tục nghĩ ra những cách tra tấn chỉ có ở thời Trung cổ như đánh vào mặt, dùng nhựa nóng chảy nhỏ vào người, dùng cục xà bông gói trong khăn để đánh hoặc dùng đèn khò xịt vào da gây bỏng… và sự việc diễn ra trong tình trạng cô bị bỏ đói. Tới khi thấy cô bị kiệt sức thì vợ của Dũng là chị H. đã lén mua thức ăn cho.

“Họ chơi ma túy rồi đánh đập tôi. Tôi nhiều lần la hét, van xin, năn nỉ rằng tôi có bầu, cho tôi sống để nuôi con nhưng họ không chịu ngừng tra tấn. Họ muốn dụ anh tôi lên để trả 10 triệu đồng và đánh anh tôi… Sau lần Dũng đá vào bụng tôi thì cái thai không còn đạp nữa” - Như Ý nghẹn ngào.

Cô gái cũng cho biết hiện tại sức khỏe tạm ổn. “Em chỉ mong muốn công an bắt những người đã hành hung em, xử lý họ theo đúng pháp luật” - cô nói.

Theo đại diện khoa Sản của BV Nguyễn Tri Phương, bệnh nhân Như Ý nhập viện cấp cứu vào 0 giờ ngày 11-4, sau đó được chuyển lên khoa Sản. “Cô gái bị rất nhiều vết thương, tinh thần cực kỳ hoảng loạn. Việc thăm khám cực kỳ khó vì bác sĩ chỉ động tới người là cô la hét, kích động dữ dội” - vị đại diện nói.

Cũng theo người này, hiện tại tình hình sức khỏe của Như Ý đã ổn định, tiến triển tốt. Tuy nhiên, do sảy thai nên tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề, cô vẫn tránh tiếp xúc với người lạ.

Liên quan tới vụ việc, trong ngày 16-4, chúng tôi đã liên hệ với Công an huyện Bình Chánh để thông tin về vụ việc nhưng chưa nhận được câu trả lời.