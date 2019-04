Ma túy từ Lào có xu hướng chuyển qua TP.HCM

Thành đoàn tặng bằng khen bảy đoàn viên vụ 895 bánh heroin Ngày 4-4, Đại úy Giang Hoàng Thiện và Trung úy Trần Văn Lượng, Đội CSGT An Sương (Phòng PC08, Công an TP.HCM), tham gia trực tiếp vào vụ bắt 895 bánh heroin ở An Sương, đã được Thành đoàn TP.HCM tặng bằng khen. Theo Đại úy Thiện, tối 27-3, khi đang cùng Trung úy Lượng trực chốt vòng xoay An Sương thì phát hiện hai ô tô vi phạm lỗi đi không đúng làn đường quy định nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tài xế bỏ chạy nên hai anh dùng mô tô đặc chủng truy đuổi qua nhiều đoạn đường thì chặn được hai ô tô trên quốc lộ 22 đoạn qua xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Sau khi đưa hối lộ xin bỏ qua lỗi vi phạm không thành, những người trên ô tô bỏ chạy. “Tôi khống chế một tài xế người Việt Nam, còn Trung úy Lượng dùng mô tô đặc chủng đuổi theo hai thanh niên quốc tịch Trung Quốc, bắt được một người, đưa về nơi tôi đang giữ xe” - Đại úy Thiện nhớ lại. Sau đó, Đại úy Thiện gọi điện thoại về báo cáo với ban chỉ huy Đội 363 nhờ hỗ trợ, bắt giữ 895 bánh heroin. Tại buổi trao tặng bằng khen, ông Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM, biểu dương nỗ lực của hai đoàn viên CSGT, đồng thời nỗ lực hơn nữa trong công tác. Được biết Thành đoàn TP.HCM cũng trao bằng khen cho năm đoàn viên thuộc Tổ 363 tham gia truy bắt trong vụ ma túy “khủng” trên.