Mâu thuẫn trong quán, trung úy công an ở Bình Dương bắn người

Công an TP Thuận An (Bình Dương) vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với một cán bộ công an phường vì có hành vi dùng súng bắn người khác bị thương.



Trước đó, trung úy tên Nam (công an khu vực phường Thuận Giao) đang nhậu tại một quán tại TP Dĩ An (Bình Dương).

Tại đây, Trung úy Nam xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên khác dẫn đến xô sát. Bực tức, Trung úy Nam rút súng bắn vào đối thủ khiến người này bị thương.

Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Trung úy Nam cũng rời khỏi hiện trường.

Được biết, khẩu súng Trung úy Nam bắn trong quán nhậu được người này tự mua ở bên ngoài.