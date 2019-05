Một công an viên bị tố cưỡng bức tình dục 2 nữ tiếp viên

Ngày 4-5, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đã nhận được báo cáo từ của Công an xã Lộ 25 về trường hợp cô gái tên TTKH. (19 tuổi, quê Đồng Tháp) tố một công an viên của xã ép quan hệ tình dục.

Hiện công an huyện đang tiếp tục xác minh để làm rõ nội dung vụ việc liên quan đến đơn tố cáo và chưa có kết luận cụ thể.

Theo trình bày của H., sau khi từ quê lên, thông qua một đơn vị môi giới việc làm, H. được một người đàn ông chở đến xã Lộ 25 làm việc tại quán cà phê. Trong thời gian ở đây, H. bị chủ quán ép phải bán dâm.

Đặc biệt, công an viên tên T. đã nhiều lần đến quán bắt ép H. quan hệ tình dục và dọa nếu không làm theo sẽ không cho tạm trú.

Sau một thời gian làm việc, H. đã tìm cách liên lạc với Câu lạc bộ Hiệp sĩ Nhơn Trạch và được các "hiệp sĩ" đến giải cứu. Ngoài H., còn một nữ tiếp viên khác cũng được giải cứu khỏi quán và tố ông này có quan hệ tình dục với mình.

Ông Nguyễn Văn Chín, Chủ tịch UBND xã Lộ 25 cho biết, Công an xã vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với người bị tố cáo, chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng.