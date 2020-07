Một phụ nữ bị triệu tập vì nghi đốt rác gây cháy rừng

Cũng trong ngày 11-7, Công an thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Phan Thị L. (62 tuổi, trú thị trấn Xuân An) số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi tự ý đốt rác, chất thải ở khu vực dân cư, nơi công cộng. Cụ thể, sáng 2-7, bà L. châm lửa đốt rác gần chân núi Hồng Lĩnh (huyện Nghi Xuân) rồi đi về nhà. Đám cháy sau đó lan rộng gây cháy gần 500 m2 thực bì dưới chân núi Hồng Lĩnh. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để dập tắt lửa, không để đám cháy lan rộng.