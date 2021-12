Ngày 30-12, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình công tác năm 2022 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cục C02, Bộ Công an).



Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Báo cáo cho thấy công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng; hầu hết các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an giao đều đạt và vượt. Tỷ lệ điều tra, khám phá cao; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được điều tra, khám phá bắt giữ nhanh thủ phạm; các vụ xâm hại trẻ em được điều tra, xử lý quyết liệt hơn...

Trong năm 2021, toàn quốc xảy ra 41.728 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 5.332 vụ, 11,33% so với năm 2020 và giảm 8.038 vụ, 16,15% so với năm 2019).

Lực lượng cảnh sát hình sự đã điều tra, khám phá hơn 36.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt và xử lý gần 74.000 đối tượng, đạt tỷ lệ 86,37%. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 90,26%.

Đặc biệt, lực lượng đã triệt phá hơn 1.300 băng nhóm tội phạm; trấn áp mạnh tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, tội phạm cướp giật, đánh bạc...

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Cục C02 tiếp tục triển khai trong hệ lực lượng các giải pháp, chỉ đạo của Bộ về giảm bền vững 5% số vụ tội phạm hình sự; tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi lên về tội phạm hình sự và trật tự xã hội.

Thứ trưởng nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, làm việc theo hướng tập trung, sâu sát, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm của lãnh đạo chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ với phương châm “chủ động, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả”…

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục C02 cho biết trong năm 2022, Cục sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành các chủ trương, kế hoạch, giải pháp, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; kiên quyết không để hình thành, tốn tại các điểm nóng về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động mạnh động, phức tạp, gây bức xúc dư luận.

Cùng với đó, C02 sẽ chỉ đạo hệ lực lượng tham mưu cấp có thẩm quyền huy động sức mạnh của hệ thống chính trị tại địa phương tham gia có hiệu quả phòng ngừa xã hội; chủ động, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn trong nhân dân ngay từ cơ sở, không để bức xúc, kéo dài làm này sinh tội phạm; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần từng bước xây dựng xã hội kỷ cương, an ninh, an toàn.