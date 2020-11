Nam sinh viên tử vong vì trúng đạn khi đứng trước nhà

Ngày 3-11, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra vụ việc một nam sinh viên tử vong nghi do bị “đạn lạc” bắn trúng.

Nạn nhân là D.A, sinh viên năm thứ 4 Đại học Giao thông Vận tải.



Nam sinh viên đang đứng trước cửa chờ người thân nghi bị đạn bắn trúng. Ảnh cắt từ clip

Khoảng 22 giờ tối 30-10, D.A đứng ở cửa nhà đợi người thân tại ngõ 26 đường Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội).



Khi nam sinh vừa ngồi xuống để bấm điện thoại thì bị đạn bắn trúng vào mạn sườn. Nạn nhân gục ngã, máu chảy nhiều, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng tử vong. Sự việc được camera an ninh trước cửa nhà ghi lại.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định một người đàn ông có liên quan. Thông tin ban đầu, người này mua súng tự chế trên mạng xã hội sau đó mang ra quán nước thử. Quá trình thử súng khiến viên đạn bắn trúng nạn nhân gần đó.

Thông tin thêm về vụ việc, lãnh đạo UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết ngay khi nắm được thông tin, lực lượng công an phường đã phối hợp bảo vệ hiện trường, báo cáo Công an quận Đống Đa và Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ.