Ngày 13-1, Công an quận 11 phối hợp với Công an phường 12 lấy lời khai với nam thanh niên tên Hiếu (34 tuổi, ngụ phường 12) sau khi người này tấn công công an, bất hợp tác.



Hiếu dùng gậy tấn công công an phường 12, quận 11. Ảnh chụp từ clip

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, Hiếu có biểu hiện bất bình thường ở nơi ở.

Nhận được thông tin, hai cán bộ Công an phường 12 đã xuống khu vực, mời Hiếu về trụ sở để kiểm tra.

Tuy nhiên, Hiếu bất hợp tác, rời khỏi nơi ở. Hai cán bộ công an sau đó tuần tra một số khu vực gần đó để thu thập thông tin, đảm bảo an toàn.



Người cán bộ công an đã khéo léo những đòn tấn công thẳng tay từ Hiếu. Ảnh chụp từ clip

Khi hai cán bộ công an phường 12 đến giao lộ đường Lò Siêu – Lãnh Binh Thăng thì phát hiện Hiếu nên tiếp tục yêu cầu Hiếu hợp tác, về trụ sở làm việc.

Hiếu chống đối, cầm một cây gậy, trên gậy được cho là có đinh nhọn tấn công lực lượng chức năng.



Vị cán bộ công an phường đã nhanh chóng sử dụng thế võ khống chế được Hiếu. Ảnh chụp từ clip

Một cán bộ công an phường đã khéo léo né tránh và nhanh chóng khống chế được Hiếu. May mắn vị cán bộ chỉ bị xây xát, thâm tím nhẹ. Hiếu cũng không bị thương tích gì.

Diễn biến được một người đi đường quay clip lại và đăng tải trên mạng xã hội.



Nơi xảy ra vụ việc ở giao lộ Lò Siêu - Lãnh Binh Thăng. Ảnh: NT

Theo một nguồn tin, Hiếu mới ra tù, trước đó đã nhiều lần bị công an kiểm tra, phát hiện dương tính với ma túy nên đưa vào diện quản lý ở địa phương.

Hiếu sau đó được đưa về trụ sở Công an phường 12 để điều tra, làm rõ.