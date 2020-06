Ngang nhiên cướp giật, nghi bán ma túy ở khu Bùi Viện

Sở Du lịch sẽ có văn bản cho Công an TP.HCM chấn chỉnh Móc túi tạo hình ảnh không đẹp cho du lịch và người dân TP.HCM. “Nạn móc túi, cướp giật tại phố đi bộ Bùi Viện tạo hình ảnh không đẹp về một TP.HCM thân thiện, an toàn đối với du khách cũng như gây bức xúc cho người dân thành phố” - ông Nguyễn Minh Lý, Chánh Thanh tra Sở Du lịch TP.HCM, nói sau khi theo dõi loạt bài “Móc túi, cướp giật hoành hành khu phố Tây” mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh. Ông Lý cho hay phố đi bộ Bùi Viện là một trong những địa điểm thu hút du khách quốc tế mỗi khi đến TP.HCM và cũng là địa chỉ để người dân thành phố dừng chân vào ngày cuối tuần. “Sở Du lịch sẽ có văn bản gửi Công an TP.HCM đề nghị xử lý vụ việc này” - ông Lý nói. Ông cũng cho hay trong quy chế phối hợp giữa Sở Du lịch và Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, hằng ngày lực lượng trật tự viên của đơn vị này thường xuyên tuần tra, liên tục để hỗ trợ phối hợp với lực lượng công an khi phát hiện du khách bị cướp giật hay móc túi... Để tiếp tục phát huy lợi thế là điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn đối với du khách quốc tế và trong nước, Sở Du lịch TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng trật tự viên tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra thường xuyên trên địa bàn TP, nhất là những khu vực đông khách du lịch. Sở cũng sẽ thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nhanh khi có tình huống liên quan xảy ra theo chức năng, nhiệm vụ. Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong quý I-2020, lực lượng trật tự du lịch thuộc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong đã tiếp nhận và giải quyết gần 1.230 các vụ việc, hoạt động sai của taxi, xích lô, hàng rong, đeo bám làm phiền du khách... Lực lượng này cũng hướng dẫn du khách trình báo công an ba vụ, hỗ trợ du khách trong việc phát hiện, truy đuổi, khống chế, bắt các đối tượng phạm pháp giao cơ quan chức năng giải quyết là ba vụ, tăng hai vụ so với cùng kỳ. TÚ UYÊN