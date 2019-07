Nghi 1 CSGT tông chết người rồi bỏ chạy

Ngày 8-7, công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lập hồ sơ điều tra vụ TNGT nghiêm trọng khiến một người tử vong vừa xảy ra tại huyện Châu Đức.



Một vụ tai nạn giao thông - Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, tối 6-7, ông Dương Văn Tốt (54 tuổi, ngụ xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) chạy xe máy trên quốc lộ 56 hướng từ TP Bà Rịa về thị trấn Ngãi Giao.

Khi ông Tốt về gần tới nhà thì bị một ô tô chạy phía sau va chạm mạnh vào đuôi xe máy khiến ông Tốt văng sang bên đường, tử vong.

Trên đường bỏ chạy, ô tô bị tông vào gốc cây cao su bên đường khiến đầu xe hư hỏng, tài xế cũng bị thương nhưng bỏ xe, rời khỏi hiện trường.

Công an huyện Châu Đức sau đó đã có mặt để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tài xế điều khiển xe ô tô bước đầu được xác định là ông T.V.H (ngụ xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, hiện công tác tại đội CSGT công an huyện Châu Đức).

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cho hay nội dung vụ việc chưa thể cung cấp cụ thể cho báo chí vì đang chờ công an huyện Châu Đức báo cáo.

"Tuy nhiên do có thông tin liên quan đến cán bộ chiến sĩ trong ngành công an nên vụ việc được công an huyện Châu Đức chuyển cho Văn phòng Cơ quan CSĐT điều tra theo thẩm quyền. Dù là cán bộ chiến sĩ trong ngành hay người dân, có vi phạm công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật”- đại tá Thảo nói.