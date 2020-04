Ngày 20-4, Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thanh Tuấn (33 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) vì có hành vi đập phá nhà dân.



Lực lượng cảnh sát 113 khống chế đối tượng Hà Thanh Tuấn. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, gần 6 giờ sáng 19-4, Tuấn có biểu hiện ngáo đá đập phá nhà dân sau đó về nhà cố thủ tưới xăng định đốt nhà mình.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Mỹ Long cùng với cảnh sát 113 - Công an tỉnh An Giang đã đến hiện trường thuyết phục và khống chế được Tuấn.

Qua kiểm tra nhanh cho thấy Tuấn dương tính với chất ma túy.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18-4, Tuấn đã lấy đá ném vỡ kính chắn gió sau và tróc sơn xe ô tô (bốn chỗ) của một người dân khác.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ để xứ lý theo quy định.

30 phút cứu sống mẹ con sản phụ bị lupus ban đỏ hệ thống (PLO)- Sản phụ có bệnh nền lupus ban đỏ hệ thống đã làm tổn thương thận, biến chứng tim nặng cùng bệnh lý van tim nặng, có dấu hiệu suy thai.