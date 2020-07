Nghi can phóng hỏa đốt nhà người tình ở An Giang khai gì?

Ngày 21-7, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Bùi Tấn Quang (48 tuổi) và Nguyễn Tất Linh 39 tuổi, cùng trú huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) về tội giết người.



Bị can Nguyễn Tất Linh. Ảnh: QM

Theo điều tra ban đầu, Quang và bà D. (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang) có quan hệ tình cảm.

Thời gian gần đây, bà D. có ý định dừng mối quan hệ này nên Quang đã rủ Linh đi phóng hỏa đốt nhà người yêu.





Bị can Bùi Tấn Quang. Ảnh: QM

Sáng 13-7, Quang đưa tiền cho Linh đi mua hai can xăng (45 lít) rồi lái xe chở Linh đến nhà bà D. Đến nơi, Linh tưới xăng lên nhà rồi Quang châm lửa đốt.

Thời điểm này, bà D. cùng con gái và cháu ngoại (3 tuổi) ở trong nhà nên bị bỏng nặng, nhiều tài sản trong nhà bị thiệt hại.

Sau khi gây án cả hai bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến sáng 14-7, Quang bị bắt tại Bến Tre, Linh cũng bị bắt ngay sau đó.