Nghi can sát hại phụ nữ câm điếc là chồng nạn nhân

Ngày 20-5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan CSĐT công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Tới (31 tuổi) để điều tra vì liên quan đến cái chết của chị Phạm Thị Tuyết (31 tuổi, ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, vợ của Tới).



Nghi phạm nằm khóc vật vã khi biết chị Tuyết tử vong. Ảnh: T.NHẬT

Theo Thiếu tướng Dũng, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định nạn nhân chết do ngạt nước, một số tài sản trên người nạn nhân không bị mất.

Qua đấu tranh, Tới cũng thừa nhận hành vi sát hại vợ khi chị này đang gội đầu ở nhà vệ sinh của gia đình.

“Nghi phạm là người câm điếc nên việc điều tra làm rõ nguyên nhân, mục đích, động cơ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi”, Thiếu tướng Dũng nói.

Trước đó, khoảng 9 giờ 15 ngày 16-5, Tới phát hiện vợ mình ngất xỉu trong nhà vệ sinh của gia đình nên nhờ người thân đưa đến BV đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu. Tuy nhiên, đến 9 giờ 30 phút, chị Tuyết tử vong.



Đường vào ngôi nhà xảy ra vụ án. Ảnh: T.NHẬT

Qua khám nghiệm, công an xác định trên cổ chị Tuyết có vết bầm tím. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.