Nghi phạm tử vong bất thường sau 5 ngày tạm giữ

Ngày 14-3, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để làm rõ cái chết bất thường của nghi phạm Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, Nghệ An).



Người nhà anh Tuấn cung cấp hình ảnh trên bắp tay phải của anh có vết bầm.

Được biết, ngày 8-3, Tuấn tham gia đánh bạc với một nhóm người và bị Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) bắt giữ. Anh Tuấn bị tạm giữ tại nhà tạm giữ Công an huyện Nam Đàn để phục vụ điều tra.



Đến sáng 13-3, người thân của anh Tuấn nhận được điện thoại từ Công an huyện Nam Đàn bảo lên đưa anh Tuấn đi đi khám vì có dấu hiệu ngủ li bì, đánh thức không dậy.

Người thân chạy lên Công an huyện Nam Đàn thì anh Tuấn đã được đưa lên BV huyện Nam Đàn cấp cứu rồi.

Do anh Tuấn bị hôn mê, sức khỏe yếu nên BV huyện Nam Đàn đã chuyển anh lên BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.

Qua thăm khám, chụp chiếu, các BS chuẩn đoán anh Tuấn bị xuất huyết não màng cứng và cần phải chuyển lên tuyến trên là BV Hữu nghị Việt- Đức (Hà Nội).

Giấy chuyển viện của BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ở phần tóm tắt bệnh án ghi: "Theo lời khai cán bộ công an đi cùng, bệnh nhân ở phòng tạm giam cả tối qua tự đập đầu, người vào tường. Đến khoảng 11h30 ngày 13-3, được phát hiện trong tình trạng hôn mê, được đưa vào BV Nam Đàn cấp cứu, chuyển viện trong tình trạng chấn thương sọ não... Chẩn đoán hôn mê chấn thương sọ não”.

Đến 22 giờ đêm 13-3 anh Tuấn được đưa ra BV Hữu nghị Việt-Đức nhưng không qua khỏi. Người thân đã đưa thi thể anh Tuấn vào Nhà tang lễ BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ.

Sáng 14-3, rất đông người nhà đã đến khu vực để thi thể anh Tuấn để yêu cầu công an vào cuộc làm rõ nguyên nhân dẫn đến anh Tuấn tử vong.