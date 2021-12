Liên tục xảy ra trộm chó • Chiều tối 23-11, hai thanh niên chạy xe Exciter đến gần một bãi xe phường 13, quận Gò Vấp dùng súng điện bắn vào một con chó và chỉ trong vài giây, người ngồi sau đã ôm con chó lên xe đồng phạm bỏ chạy. “Trộm chó thường đi kiếm ăn lúc rạng sáng nhưng bây giờ thì bất kể giờ giấc” - người chủ con chó bị mất nói. Anh không trình báo công an vì cho rằng khó tìm được kẻ trộm và nếu có bắt được cũng khó xử lý. • Ngày 18-2, hai thanh niên đi xe máy chạy ngang qua cửa nhà anh NTV ở xã Trung An, huyện Củ Chi dùng chĩa điện dài hơn 3 m chích vào con chó rồi bắt đi trong vòng chưa tới 20 giây. • Rạng sáng 12-3, bốn thanh niên đi trên hai xe máy đã dùng chĩa điện dài hơn 3 m chích vào con chó hơn 10 kg của nhà anh THĐ ở xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi rồi bắt đi. • Liên tục ngày 10 và 11-3, trên địa bàn hai xã An Nhơn Tây và Trung An, huyện Củ Chi, những kẻ trộm chó đã chích điện, bắt đi nhiều con chó và người sợ hãi là chủ của các con chó chứ không phải là kẻ trộm!