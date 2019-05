Người bị đuổi khỏi nhà ở Phú Quốc tiếp tục tố giác

Sáng 13-5, Công an huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho hay vừa nhận thêm đơn tố giác của ông Trần Văn Sáng liên quan vụ bị nhóm người dùng áp lực đuổi cả gia đình ra khỏi căn nhà hôm 8-4.



Sáng 13-5, người đàn ông chỉ huy nhóm người đuổi anh Sáng đã cho canh giữ khu villa. Ảnh: CTV

Anh Sáng tố giác bổ sung rằng trong hệ thống các căn villa mà anh bị nhóm người đuổi ra từ 8-4 đến nay còn có các tài sản như máy lạnh, tivi, các giường ngủ, ga nệm... trị giá trên 35 triệu đồng. Từ đó anh tố giác bổ sung tội cưỡng đoạt tài sản đối với nhóm người trên.

Như PLO đã thông tin, anh Trần Văn Sáng tố giác một nhóm người đã dùng áp lực đuổi cả nhà anh ra khỏi khu villa mà anh đã thuê ở và kinh doanh gần 3 năm qua trước mặt Công an xã Dương Tơ.

Trả lời phóng viên PLO, Đại tá Lê Văn Mót, trưởng Công an huyện Phú Quốc, cho rằng nhóm người trên làm vậy là vì chủ căn villa thiếu nợ họ và trước khi họ tiến hành dọn đồ 10 ngày, anh Sáng có cam kết dọn đồ, giao nhà. Về việc Công an xã có mặt chứng kiến người dân đuổi người dân, Đại tá Mót cho rằng theo giải trình bước đầu của Công an xã, vì họ biết ông Sáng có cam kết dọn nhà trước đó nên họ đến chỉ giữ trật tự.



Riêng về thời hạn trả lời kết quả tin báo tội phạm đã quá 20 ngày, Đại tá Mót cho biết do vụ việc phức tạp nên thời hạn xác minh trả kết quả vụ này là 2 tháng.