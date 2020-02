Người đàn ông nghi bị con nợ chém chết, đốt xác phi tang

Đêm 22-2, Công an huyện An Dương phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi người đàn ông nghi bị chém, đốt xác phi tang.

Trước đó, tối 22-2, khi phát hiện mùi khét trong vườn một ngôi nhà ở khu vực thôn Tràng Duệ (xã Lê Lợi, huyện An Dương), người dân phát hiện thi thể người đàn ông bị cho vào trong thùng phuy đốt. Trên thi thể người đàn ông bị đốt có vết chém ở cổ.



Khu vực hiện trường nơi nạn nhân nghi bị chém tử vong rồi đốt xác phi tang.

Trong đêm, Công an huyện An Dương và lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong nghi bị sát hại rồi đốt xác phi tang.

Theo người dân, nạn nhân bị tử vong tên L. (25 tuổi, trú xã Quốc Tuấn, huyện An Dương), làm nghề cầm đồ. Nguồn tin từ lực lượng chức năng cho hay có thể đây là vụ án mạng con nợ giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang.

Theo đó, chiều tối 22-2, anh L. có tới nhà con nợ tên T. (24 tuổi) ở xã Lê Lợi đòi tiền. Sau đó, anh L. bị con nợ T. chém tử vong.

Gây án xong nghi can cho thi thể nạn nhân vào thùng phuy đốt xác phi tang rồi bỏ trốn.