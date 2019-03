Người đàn ông nhận hơn 5 tỷ đồng tiền đặt cọc rồi… bốc hơi

Công an quận 4 đã đi xác minh nhưng người này không có mặt tại nơi thường trú, không rõ đang cư ngụ ở đâu để làm nội dung đơn tố cáo. Ông Lý Nhất Hiếu là người mua đất thì è cổ gánh nợ.



Ông Lý Nhất Hiếu kể lại câu chuyện. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Trò chuyện với chúng tôi, ông Lý Nhất Hiếu không giấu được sự mỏi mệt. Chuyện bắt đầu từ cận Tết 2018, ông Hiếu muốn mua đất làm xưởng gỗ. Qua người quen môi giới, ông biết đến ông Phạm Văn Thìn có nhu cầu bán đất ở huyện Nhà Bè với giá hơn 6,8 tỉ đồng.

“Ông Thìn xưng là công an ngoại tuyến làm việc ở Hà Nội. Ông ấy đi đứng, nói chuyện rất lịch sự. Ông này mấy lần gặp chúng tôi đều đi xe biển xanh, còn chuyển cho tôi những bài báo viết về ổng, nhiều bài lắm, còn chụp ảnh với tướng công an nữa. Rồi ổng bảo Tết kẹt tiền, hối tôi chuyển. Sau nhiều lần chuyển tiền đặt cọc qua ngân hàng Techcombank cho ông Thìn, tôi đã chuyển tổng số tiền là 5,2 tỷ đồng, có biên lai đầy đủ”, ông Hiếu nói.



Giấy cam kết trả lại tiền. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền trên, ông Thìn đã không thực hiện như cam kết, rời khỏi nơi cư trú. “Lúc đầu tôi gọi, ông Thìn còn nghe: lúc thì bảo bận họp, lúc thì đang đi chống biểu tình. Nhưng sau này, tôi gọi thì không liên lạc được nữa. Tôi đã làm đơn gửi Công an quận 4 tố cáo”, ông Hiếu nói.

Tiền đã trả hơn 5 tỉ, nhưng đất chờ mãi chẳng thấy đâu. Số tiền ông nợ vay mượn ngân hàng để mua đất, tiền lãi hàng tháng khiến gia đình ông gặp nhiều khó khăn, xáo trộn.



Công văn đăng tìm người của Công an quận 4.

Ngày 25-3, Trao đổi với PLO.VN, Công an quận 4 cho biết cơ quan này đã tiếp nhận và đang điều tra đơn tố cáo của ông Lý Nhất Hiếu (Huyện Nhà Bè). Ông Hiếu tố cáo ông Phạm Văn Thìn (43 tuổi, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh, công an quận 4 cho biết hiện tại ông Thìn (người bị tố cáo) không có mặt tại nơi thường trú, không rõ đang cư ngụ ở đâu để làm nội dung đơn tố cáo. Trả lời về việc, ông Thìn có phải là công an hay không, Công an quận 4 cho biết đang điều tra xác minh làm rõ.

“Để phục vụ công tác điều tra xác minh, Công an quận 4 yêu cầu ông Phạm Văn Thìn đến công an quận 4 (Đội Cảnh sát Kinh tế, địa chỉ 14 Đoàn Như Hài, phường 12 quận 4) để làm rõ nội dung đơn tố cáo. Nếu cá nhân, tổ chức biết ông Thìn đang ở đâu đề nghị thông tin cho Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận 4 biết qua anh Nguyễn Hữu Danh (số điện thoại: 0989377873)”, Thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó trưởng Công an quận 4 cho biết.