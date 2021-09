Đến tối ngày 26-9, Công an quận 7, TP.HCM vẫn đang bảo vệ hiện trường để điều tra tin báo từ người dân, khi họ phát hiện một vật nghi là đầu người và phần thi thể nằm cách đó không xa.



Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Anh NT, một người dân gần hiện trường cho biết, vào khoảng 15 giờ ngày 26-9, anh và người dân tại hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, có nghe thấy tiếng la hét từ một căn nhà dân gần đó.

Ít phút sau thì có một vật bị vứt ra đường, nghi là đầu người, vụ việc khiến người dân rất hoang mang.

Cũng theo anh T, người dân còn phát hiện phần thi thể nằm trong chuồng gà cách đó không xa. Khả năng thi thể là nam giới.

“Vụ việc sau đó được người dân trình báo công an. Chúng tôi chứng kiến công an vô không chế một người, sau đó đưa đi. Người bị công an khống chế có vẻ như bị ngáo đá” anh T nói thêm.

Lãnh đạo Công an quận 7, TP.HCM, cho biết đang tức tốc xuống hiện trường để chỉ đạo, làm rõ vụ việc nên chưa thể thông tin gì cho báo chí.