Người tạm giam nguy kịch, người nhà phản ứng

Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 4 đến rạng sáng 5-7, hàng chục công an của quận Hải Châu (Đà Nẵng) phải túc trực tại bệnh viện Đà Nẵng để bảo vệ an ninh trật tự vì hàng chục người nhà của bị can Trần Văn Hiền (17 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) kéo đến.

Người nhà lớn tiếng cho rằng Hiền bị công an trong trại tạm giam Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) tác động khiến nạn nhân nguy kịch.



Nghi phạm Hiền đang điều trị bệnh viện. Ảnh: Người nhà cung cấp.

Trước đó, sau khi cố ý gây thương tích cho người khác, Hiền bỏ trốn nên cơ quan điều tra Công an quận Liên Chiểu phát lệnh truy nã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện Hiền trốn trong một chung cư nên bắt và đưa đi tạm giam.

Trao đổi với PLO, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân nhập viện lúc 0 giờ ngày 4-7 trong tình trạng ngưng tim, ngưng tuần hoàn. Bệnh viện đã tiến hành hồi sức tích cực chống độc cho bệnh nhân hơn một giờ sau bệnh nhân mới tỉnh lại được.

Bệnh nhân Hiền có biểu hiện bệnh lý ác tính đối với bệnh nhân đái tháo đường. Toan hóa máu nặng dẫn đến ngừng tuần hoàn. Bệnh nhân đã được cấp cứu tích cực ở các trung tâm y tế tuyến quận, huyện trước khi đưa đến cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng.

Bác sĩ Nhân cũng giải thích rõ hơn về bệnh lý khá phổ biến của bệnh nhân tiểu đường, đó là biến chứng tối cấp khi đường huyết cao, trên nền có nhiễm trùng đường tiêu hóa khiến biến chứng bùng lên mất kiểm soát, rối loạn các chức năng của cơ thể. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Chống độc nhưng tiên lượng xấu.

“Đây là một trường hợp bệnh lý thông thường đối với bệnh nhân đái tháo đường, nhưng khi biến chứng sẽ rất khó kiểm soát”, bác sĩ Nhân cho biết thêm.