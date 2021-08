Chiều ngày 26-8, Thượng tá Lê Văn Năm, Trưởng Công an huyện Nông Cống thông tin, công an huyện này đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP với chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19.

Theo Thượng tá Năm, trước đó vào chiều (24-8) Công an huyện Nông Cống đã phát hiện tài khoản Facebook cá nhân là 'Phương Xô' đăng tải bài viết có nội dung là "24 ca dương tính lần 1 rồi mn nhé”.

Bước đầu xác minh tài khoản trên do ĐTPA (21 tuổi, ngụ xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống) sử dụng. Ngay sau đó, Công an huyện Nông Cống đã mời người này lên Công an xã Hoàng Giang làm việc về nội dung đăng tải sai sự thật.

Tại cơ quan công an. A khai nhận thông tin trên là nghe nhiều người đồn thổi nên đăng tải lên Facebook. Ngay sau khi đăng tải nội dung trên có nhiều người bình luận, chia sẻ, phản ánh tin không đúng sự thật, A đã chủ động gỡ bỏ bài viết.

Hiện Công an huyện Nông Cống đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt A theo quy định.