Các biện pháp người dân cần lưu ý tránh bị lừa đảo Để người dân không bị mắc bẫy của những đối tượng lừa đảo, Công an quận Thủ Đức đã phát đi thông báo khuyến cáo đến mọi người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa đối với loại tội phạm này. Theo công an, người dân cần nói không với các hình thức cho mượn thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, hộ chiếu, hộ khẩu...), cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hay truy cập hay tải các web, đường link không rõ nguồn gốc. Đặc biệt không ký khống các giấy tờ thiếu nội dung, giấy ủy quyền chưa ghi thông tin người được ủy quyền; không tiết lộ tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP của ngân hàng và chuyển tiền cho người lạ qua điện thoại dưới bất kỳ tình huống nào. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần che mã PIN khi rút tiền tại ATM, đổi mã PIN khi nghi ngờ có dấu hiệu bất thường hoặc đổi sang thẻ CHIP để bảo mật thông tin. Người dân cũng cần kiểm tra kỹ các thông tin sau khi giao dịch gửi tiết kiệm, check QR code, kiểm tra thông tin của đối tác nhận trước khi thực hiện thanh toán mua hàng. Theo một cán bộ công an, người dân khi nghe những cuộc điện thoại xưng công an nhưng có sự vòi vĩnh thì hãy dập máy ngay và không thực hiện các giao dịch hay cung cấp bất kỳ thông tin gì. Trên Internet, người dùng không đăng nhập tài khoản Facebook và thậm chí là tài khoản ngân hàng ở những trang web xa lạ. Đồng thời không cung cấp thông tin riêng tư quá nhiều trên mạng và nên sử dụng những chương trình diệt virus có chức năng bảo đảm an toàn kết nối trên mạng.