Chiều nay (19-2), Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam năm bị can Lương Văn Òn (33 tuổi), Lô Văn Mười (43 tuổi), Lương Văn Cường (43 tuổi), Lương Văn Tùng (41 tuổi) và Lê Khắc Thành (51 tuổi), đều ngụ ở huyện Quế Phong, Nghệ An.

Công an thu giữ ba xe máy, dao, rìu... và bốn ba lô thịt trâu (gần 100kg) vừa trộm nhưng chưa kịp tiêu thụ.

Từ 7-2020 đến tháng 1-2021, Công an xã Yên Nhân (Thường Xuân, Thanh Hóa) liên tục nhận được tin báo của người dân về việc bị mất trộm trâu, bò thả trong rừng.

Có trường hợp một hộ dân ở thôn Chiềng, xã Yên Nhân thả rông bảy con trâu và chỉ trong thời gian ngắn bị trộm giết thịt hai con



Các đối tượng 'nhập vai' người đi rừng khi phát hiện trâu bò thả không người chăn dắt thì lập tức rắc muối nhử vào rừng sâu để thịt. Ảnh: Đ. HỢP

Sau khi lập chuyên án, nhiều trinh sát có kinh nghiệm đã được điều động khẩn trương vào cuộc điều tra, phối hợp với Công an các xã khoanh vùng, tổ chức lực lượng mật phục để bắt giữ.

Sau nhiều ngày đêm bám rừng, truy theo dấu vết để lại, hành tung kẻ trộm dần lộ diện.

Đêm 3-2, nhóm trộm cắp nhử một con trâu (trị giá 30 triệu đồng) của gia đình anh Nguyễn Văn H. ở thôn Chiềng vào sâu trong rừng và giết thịt.

Sau khi lấy thịt cho vào bốn chiếc balo rồi đưa lên xe mô tô trở về điểm tập kết tại xã Quang Phong (Quế Phong, Nghệ An).

Tổ công tác của Công an huyện Thường Xuân vượt hơn 100km đường rừng vào huyện Quế Phong phối hợp với Công an huyện và lực lượng Công an các xã Quang Phong, Đồng Văn (huyện Quế Phong) để truy bắt.

Sáng ngày 4-2, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp năm nghi phạm nêu trên.

Nhóm trộm khai nhận: Lợi dụng nhà mình bán hàng ăn nhậu, Lê Khắc Thành đã câu kết với Òn, Mười, Cường, Tùng đi trộm cắp trâu, bò sau đó xẻ thịt mang về bán cho mình, với giá 100.000 đồng/kg.



Bộ đồ nghề chuyên giết mổ trâu bò trộm của các đối tượng. Ảnh: Đ. HỢP

Nhóm trộm trang bị dao đi rừng, balo, rìu, dây thép… ‘nhập vai’ người đi rừng, khi phát hiện trâu, bò được người dân thả trong rừng thì dùng muối để nhử vào những khu vực hẻo lánh, sâu trong rừng sau đó giết và dùng dao xẻ thịt cho vào ba lô mang về bán cho Thành.

Với thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã gây ra 33 vụ trộm cắp trâu bò trên địa bàn xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân (13 vụ) và huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An (20 vụ).

Công an huyện Thường Xuân cũng kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm đối tượng này, nhanh chóng liên hệ với Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa để phối hợp điều tra, xử lý.