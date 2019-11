Nhóm công an về hưu căng băng rôn phản ứng dự án

Ngày 12-11, mạng xã hội Facebook đăng tải clip ngắn, kèm theo nội dung là nhiều công an Đông Anh (TP Hà Nội) đòi quyền lợi về đất.



Hàng chục người mặc trang phục công an đòi quyền lợi liên quan đến dự án nhà ở. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh từ clip cho thấy một nhóm khoảng 10 người mặc trang phục công an, treo nhiều băng rôn với nội dung đòi quyền lợi liên quan đến dự án nhà ở của cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đông Anh.

Ngay khi đăng tải, đoạn clip nhận được sự quan tâm và chia sẻ trên hàng loạt diễn đàn mạng xã hội.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Đông Anh cho biết những người trong đoạn clip là một số cán bộ công an đã về hưu và không đại diện cho Công an huyện Đông Anh.

Theo tìm hiểu, những “lùm xùm” xung quanh dự án nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đông Anh từng được báo chí phản ánh cách đây nhiều năm.

Cụ thể, năm 2002 Công an huyện Đông Anh xin cấp 2,2 ha đất thuộc Trung tâm thương mại Đông Anh để tiến hành lập dự án xây dựng nhà ở cho các cán bộ chiến sĩ. Ban chỉ huy công an huyện lập ra “Hội đồng phân phối nhà ở” và chọn ra được 198 cán bộ đủ tiêu chuẩn được phân phối nhà đất ở.

Hội đồng này đã ấn định thu của mỗi cán bộ hơn 100 triệu đồng, tính đến năm 2006 đã thu hơn 24 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn không được triển khai…

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.