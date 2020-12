Nhóm đòi nợ thuê xông vào nhà dân, công an phải giữ trật tự

Hôm 21-12, trong buổi gặp mặt báo chí dịp cuối năm tại trụ sở Công an TP.HCM, đại tá Lê Công Vân, Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP.HCM cho biết, hiện nay có 53 công ty có chức năng đòi nợ thuê tại TP.HCM. Thực hiện nghị quyết của quốc hội, các công ty có chức năng đòi nợ thuê bắt đầu chấm dứt hoạt động kể từ ngày 1-1-2021. “Hiện chúng tôi đang báo cáo với lãnh đạo Bộ công an sẽ có hướng dẫn thực hiện và thu hồi giấy phép, giấy cấp về ANTT với công ty đòi nợ thuê; yêu cầu giải tán ngay không có chuyện núp bóng nhiều thành phần xã hội và thực hiện gây mất an ninh trật tự rất nhiều trong thời gian qua” – ông nói. Trên cơ sở đó Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ báo cáo Ban giám đốc Công an TP. có kế hoạch tiếp tục thực hiện quản lý để các công ty này không hoạt động trá hình bằng hình thức biến tướng khác.