Nhóm thanh niên cướp tài sản trong khách sạn

Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang điều tra nhóm nghi phạm lừa nạn nhân vào khách sạn để cướp tài sản gồm Lê Thiện Phú (SN 1998), Nguyễn Hữu Ấm (SN 1996), Đặng Hoàng Sơn (SN 1999) và Phạm Thanh Lâm (SN 1995) – cùng ngụ tỉnh Tiền Giang, và Huỳnh Lê Minh Thư (SN 1999, ngụ ở xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).



Một trong các nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: HÀ HUY

Theo thông tin ban đầu, anh D.M.Th (ngụ TP Mỹ Tho) quen một cô gái tên Bi trên mạng xã hội.

Tối 6-5, hai người hẹn vào khách sạn để tâm sự. Khi anh Th. đến nơi thì bị bốn thanh niên trong phòng hành hung, cướp xe máy Exciter, điện thoại, tiền.



Công an TP Mỹ Tho khi nhận tin báo sự việc đã truy xét để làm rõ vụ việc, truy tìm nghi phạm. Thời điểm này, Công an TP Mỹ Tho nhận thông tin của Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre về một nhóm nghi phạm vừa gây ra một vụ cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre nên kết nối và phối hợp để truy tìm.

Chiều 8-5, trinh sát công an TP Mỹ Tho phối hợp công an tỉnh Bến Tre bắt giữ Lâm, Ấm, Sơn và Phú. Riêng Thư trước đó đã được công an mời đến trụ sở làm việc. Qua test nhanh, cả năm người dương tính với chất ma tuý.

Công an thu giữ 1 cây búa, 1 dao tự chế, 2 bịch ma túy đá, dụng cụ sử dụng ma túy đá, xe máy tang vật của nạn nhân Th.

Công an TP.Mỹ Tho kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm nghi phạm nói trên, liên hệ với công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền giang qua số điện thoại 0913764455 gặp Thượng tá Phạm Thế Kim, Phó trưởng công an TP Mỹ Tho hoặc 0903333088 gặp Trung tá Phạm Thanh Sang đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự cung cấp thêm thông tin.