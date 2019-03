Nhóm thanh niên tổ chức đánh bạc trong Big C ở Đà Nẵng

Ngày 6-3, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ bốn nghi phạm để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Họ gồm Ông Văn Nghĩa, Hồng Quốc Huy, Huỳnh Văn Dũng (cùng 21 tuổi), Phạm Khắc Việt (19 tuổi, cùng ngụ TP Đà Nẵng). Ngoài ra, một nghi phạm khác được công an đưa đi cơ sở cai nghiện do dương tính với ma túy là Nguyễn Trung Dũng (31 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng).



Nghi phạm Nguyễn Trung Dũng. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, từ khoảng 4-2018, Trung Dũng giới thiệu cho em vợ mình là Nghĩa đến cơ sở PUMP Game do mình quản lý tại tầng 4, siêu thị Big C (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê). Tại đây, Nghĩa được hướng dẫn quy đổi từ tiền sang điểm và ngược lại cho người chơi game.



Theo quy định của công ty, 100 nghìn đồng là 900 điểm. Nhưng Nghĩa được Trung Dũng bán với giá ưu đãi 100 nghìn đồng lên đến 1.000 điểm. Mục đích nhằm thu hút người chơi, tăng doanh thu cho Trung Dũng và buộc người chơi phải mua ở Nghĩa để được giá rẻ hơn, đồng thời còn được quy đổi từ điểm ra tiền nếu thắng được.

Nghĩa thuê thêm Huy, Văn Dũng, Việt giúp sức cho mình và trả công mỗi người 300 ngàn đồng/ngày. Nếu khách đổi điểm lấy tiền, sẽ được quy ước là 100 ngàn đồng 1.100 điểm.

Biết được quy trình hoạt động của nhóm này, chiều 4-3, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê đã ập vào bắt quả tang nhóm tổ chức đánh bạc này. Tại thời điểm bắt quả tang có 20 người cả nam và nữ đang chơi bằng hình thức game bắn cá, bắn thú…

Tang vật công an thu giữ gồm năm máy game bắn cá, một máy bắn thú, 65 triệu đồng, nhiều điện thoại di động cùng thẻ từ để lên xuống điểm và các tang vật khác.



Máy game bắn cá tại thời điểm bắt quả tang. Ảnh: C.A

Thời gian gần đây, hoạt động lợi dụng game bắn để tổ chức đánh bạc diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp trên địa bàn TP Đà Nẵng. Cuối tháng 2 vừa qua, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị phối hợp để lập chuyên đề, quyết tâm triệt xóa tệ nạn này. Đây là vụ án đầu tiên mà Công an công bố về chuyên đề này.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.