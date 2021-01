Nhóm thanh thiếu niên đốt pháo trên đường phố

Ngày 1-1, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm 12 thanh thiếu niên liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán và đốt pháo hoa nổ.



Cơ quan công an làm việc với nhóm thanh, thiếu niên đốt pháo. Ảnh: ND

Vào tối ngày 26-12-2020, một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy và dừng lại tại ngã 6 đường Hùng Vương, TP Huế đốt 2 quả pháo hoa nổ. Sau đó, nhóm này đốt thêm 4 quả tại ngã 3 đường An Dương Vương và Hồ Đắc Di. Ngày hôm sau, nhóm này tiếp tục đốt thêm 1 quả tại đường Hồ Đắc Di.

Ngay sau đó, Công an TP Huế nhanh chóng vào cuộc truy xét. Đến sáng ngày 28-12, Công an TP Huế xác định và bắt giữ nhóm người trên gồm 11 thanh thiếu niên từ 13 đến 23 tuổi, cùng trú tại phường An Tây, TP Huế.

Quá trình điều tra, Công an TP Huế làm rõ Nguyễn Văn Sơn (20 tuổi, trú tại 70 Nguyễn Khoa Chiêm) là người bán pháo cho nhóm thanh thiếu niên này.