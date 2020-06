Nóng: Giăng lưới bắt kẻ dùng búa tấn công nữ chủ quán cà phê

Trưa 5-6, nguồn tin từ Công an Bình Thuận xác nhận nghi can dùng búa đóng đinh truy sát hai chị em chủ quán cà phê Trang (Phan Thiết) vừa bị bắt giữ tại Hà Nội.



Giăng lưới bắt tên cướp . Ảnh: FB

Cụ thể, sáng cùng ngày, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cùng các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an nhận tin từ Công an tỉnh Bình Thuận báo nghi can đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn trên một ngôi nhà cao tầng trên ở phố Núi Trúc nên huy động lực lượng hỗ trợ.



Lực lượng truy bắt, Cảnh sát PCCC và xe thang được điều tới hiện trường. Để đề phòng nghi can nhảy xuống đất, cảnh sát đã giăng lưới phủ mặt trước tòa nhà và phát loa kêu gọi.

Người bị vây vẫn cố thủ trên tầng thượng và liên tục di chuyển, 2 giờ sau mới bị áp sát khống chế.

Theo nguồn tin, do di chuyển chạy trốn nên nghi can đã bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu và được giám sát chặt. Người này khai tên là Mạc Văn Thanh.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 5 giờ 45 ngày 2-6, một người đàn ông tới quán cà phê do chị Đào Thị Kiều Trang (35 tuổi) làm chủ rồi lên võng nằm gọi cà phê, quan sát. Khi chủ quán vào quầy pha cà phê, người này đứng lên lấy chiếc búa đóng đinh trong giỏ xách mang theo giấu vào người rồi giả vờ đi ra phía sau nhà vệ sinh.

Người này sau đó quay lại áp sát chị Trang rồi dùng búa bằng tay phải đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu chị Trang. Nghe tiếng động, em chị Trang là Hùng đang ngủ trong nhà lao ra thì bị hung thủ quay sang đánh nhiều cái vào đầu rồi bỏ chạy. Hùng gắng gượng đuổi theo tên cướp nhưng bất thành.

Theo camera được trích xuất, hung thủ có dáng cao, gầy, mặc áo khoác xanh phía sau có sọc ngang vàng, đeo găng tay, đội mũ lưỡi trai sụp, mang theo giỏ xách màu đen.



Sau khi gây án, hung thủ tháo chạy về hướng Ninh Thuận theo QL1 bằng xe máy bánh mâm, sử dụng biển số giả.

Những hình ảnh khi nghi can thực hiện hành vi tội ác và bỏ trốn: